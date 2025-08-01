Раскрыта неочевидная причина хронического кашля

Хронический кашель может быть вызван не проблемами с легкими или инфекциями, а сбоями в работе нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера, Университета Копенгагена и Лондонского университета королевы Марии. Они провели крупнейшее генетическое исследование хронического кашля и обнаружили, что в его основе могут лежать изменения в работе нейронов, регулирующих чувствительность и передачу сигналов.

Как передает Day.Az, работа опубликована в European Respiratory Journal.

Хронический кашель - это кашель, который длится более восьми недель. Он является распространенной проблемой: в Великобритании, например, от него страдает каждый десятый взрослый. Часто причина неочевидна - не помогает ни лечение простуды, ни противоаллергические препараты.

В новом исследовании ученые объединили данные из пяти крупных биобанков - включая UK Biobank и Copenhagen Hospital Biobank - и проанализировали почти 30 000 случаев хронического кашля. Это первая в мире работа, в которой хронический кашель изучается как генетически обусловленное состояние.

Результаты показали: у людей с хроническим кашлем чаще встречаются вариации генов, участвующих в передаче нервных сигналов и в сенсорных путях, в том числе в обработке болевых импульсов. Это значит, что повышенная чувствительность кашлевого рефлекса может быть обусловлена именно нарушением в работе центральной и периферической нервной системы.

Кроме того, исследование выявило генетическое пересечение между хроническим кашлем и хронической болью. Это означает, что оба состояния могут иметь общий механизм - гиперреакцию нервной системы на обычные раздражители. Подобная находка открывает путь к разработке принципиально новых лекарств, направленных не на подавление симптома, а на модуляцию активности конкретных нейронных цепей.