Названы неочевидные причины неприятного запаха пота

Дерматолог Отавио Маседо заявил, что у неприятного запаха пота могут быть не только явные причины, такие как плохая гигиена, но и неочевидные.

Как передает Day.Az, их он назвал в беседе с изданием Veja.

"Стресс, эмоции, такие как тревога, могут стимулировать потовые железы, особенно апокринные, отвечающие за выделение пахучего пота", - пояснил Маседо.

Также, по его словам, чеснок, лук, карри, алкогольные напитки и ультраобработанные продукты могут изменить запах пота, поэтому важно сбалансированно питаться и пить много воды. Кроме того, синтетика задерживает больше пота и провоцирует размножение бактерий. В связи с этим Маседо посоветовал выбирать одежду из натуральных тканей, такие как хлопок и лен.