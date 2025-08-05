Названа скрытая причина хронической головной боли

Хроническая головная боль и напряжение в челюстях могут возникать из-за зубов мудрости, заявила врач-ортодонт и спикер EUROKAPPA Academy Ирина Буторина.

Как передает Day.Az, об этом скрытой причине она рассказала "Ленте.ру".

Врач объяснила, что зубы мудрости прорезаются последними, поэтому из-за нехватки места в челюсти они часто остаются внутри десны или развиваются неправильно, оказывая давление на соседние зубы.

По этой причине из-за зубов мудрости может возникать напряжение в висках, челюсти и шее. В тяжелых случаях развивается дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), которая сопровождается щелчками, болями и ограничением движений при открытии рта.

"Многие пациенты даже не догадываются, что их хронические головные боли, ночной скрежет зубами и щелчки при открывании рта - это последствия нарушений прикуса, вызванных скрытой патологией роста зубов мудрости", - добавила врач.