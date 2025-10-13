Определена укрепляющая здоровье мозга диета

Ученые из Университета Миссури выяснили, что кетодиета может снижать риск развития болезни Альцгеймера, воздействуя сразу на кишечник и мозг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование, опубликованное в Journal of Neurochemistry (JN), показало: у носителей гена APOE4 - главного генетического фактора риска поздней формы Альцгеймера - такой рацион восстанавливает микробиом кишечника и улучшает метаболизм мозга.

Эксперименты на мышах показали, что кетодиета повышала количество полезных бактерий Lactobacillus johnsonii и L. reuteri и снижала уровень условно патогенных микроорганизмов. Эти изменения были связаны с улучшением работы митохондрий, баланса нейромедиаторов и обмена липидов в мозге - факторов, критически важных для когнитивного здоровья.

Особенно выраженный эффект наблюдался у самок с геном APOE4: у них восстанавливалось разнообразие микробиома и нормализовались метаболические показатели мозга. Авторы считают, что кетодиета может стать персонализированной стратегией питания для снижения риска нейродегенеративных заболеваний, особенно у женщин с наследственной предрасположенностью к Альцгеймеру.