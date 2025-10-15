Ученый рассказал, какие добавки мешают усвоению витамина D

Витамин D оптимально сочетать с полезными жирами, такими как рыба и оливковое масло. Одновременный прием с добавками витаминов A, К2 и Е, кальция и железа, напротив, снижает эффективность "солнечного" витамина.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Осенью и зимой, когда солнечного света не хватает, организм начинает испытывать дефицит витамина D. Это вещество обеспечивает нормальную работу иммунитета и обмена веществ, а также укрепляет здоровье костей.

"Витамин D синтезируется в коже под действием ультрафиолета типа B, который не проникает через стекло. А потому даже при ярком солнце при нахождении в помещении организм не вырабатывает этот элемент. Компенсировать его дефицит можно с помощью продуктов - рыбы, яиц, молока, а также биодобавок", - рассказал Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Для лучшего усвоения витамин D следует принимать с жирами - орехами, авокадо, растительными маслами. Еще одним важным "союзником" является магний, он содержится в орехах, шпинате, бобовых. При необходимости принимать другие добавки эксперт посоветовал уделить внимание их сочетаемости.

"Витамин K2 помогает "направить" кальций в кости, но при приеме с витамином D в одной капсуле они конкурируют за усвоение. Лучше получать K2 с пищей - квашеной капустой, ферментированными продуктами, твердыми сырами", - отмечает Литвинов.

Ученый добавил, что витамин D не рекомендуется принимать в одном комплексе с витаминами A и E. Ряд микроэлементов, таких как кальций и железо, также способны негативно влиять на процесс усвоения вещества.

"Для взрослого человека, включая беременных женщин, стандартная профилактическая доза составляет 1000 международных единиц (МЕ) в сутки. Иногда эта доза может быть увеличена до 2000 МЕ. Для детей норма обычно ниже - в районе 500-600 МЕ, но здесь ключевую роль играет масса тела ребенка", - заключил эксперт.