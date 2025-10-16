Диетолог дал советы по питанию во время болезни

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, как стоит питаться во время болезни, чтобы ускорить выздоровление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" эксперт отметил, что главное - правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней. Он пояснил, что, если признаки простуды уже проявились, полностью избежать болезни не получится, но можно значительно сократить ее продолжительность.

Он предложил простую схему питания, зависящую от наличия температуры. Если она повышается, это свидетельствует о воспалительном процессе и разрушении клеток. В такой ситуации, по словам специалиста, важно дать организму энергию для восстановления - увеличить количество белка, убрать углеводы и обеспечить достаточное потребление воды.

Если температуры нет, но наблюдаются слабость, ломота и першение в горле, это говорит о вирусной активности. В этом случае рекомендуется, наоборот, временно исключить белок, добавить углеводы и сохранить высокий уровень потребления жидкости примерно на один-два вечера.

Пристанский подчеркнул, что такой подход, основанный на понимании процессов в организме, помогает быстрее восстановиться и не дать болезни развиться.