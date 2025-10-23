Выявлена опасность антигистаминных препаратов
Некоторые антигистаминные препараты первого поколения, включая димедрол, могут повышать риск развития делирия и когнитивных нарушений у пожилых людей, находящихся в стационаре. К такому выводу пришли исследователи Университета Торонто, проанализировав данные более 328 тысяч пациентов старше 65 лет из 17 канадских госпиталей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, работа опубликована в Journal of the American Geriatrics Society (AGS).
Оказалось, что пациенты, попавшие к врачам, чаще назначающим такие препараты, сталкивались с делирием на 41 процент чаще, чем те, кто их почти не получал. Ученые предупреждают, что седативные антигистамины могут вызывать спутанность сознания и провоцировать острые нарушения мозга, особенно у ослабленных пациентов.
Авторы исследования призывают врачей с осторожностью использовать эти препараты в лечении пожилых людей и искать более безопасные альтернативы, чтобы избежать рисков, связанных с когнитивным ухудшением и деменцией.