Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик раскрыла россиянам оптимальное время для последней чашки кофе за день.

Как передает Day.Az, об этом она поговорила с "Лентой.ру".

"Кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов. Чтобы не нарушать сон, последнюю чашку бодрящего напитка лучше пить до 14-15 часов, а людям с повышенной чувствительностью - и того раньше", - посоветовала Чистик.

При беременности, приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте, как отметила врач, метаболизм замедляется, поэтому действие кофеина длится дольше. Также толерантность к нему формируется при регулярном употреблении кофе: бодрящий эффект становится слабее, а зависимость от утренней чашки - сильнее. В связи с этим специалистка предложила делать "кофейные паузы" на один-два дня. Эта мера поможет восстановить чувствительность рецепторов.

Тем же, кто не может вечером обойтись без чашки кофе, врач порекомендовала выбирать варианты без кофеина. Также такие напитки подходят людям с тревожностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна и беременным женщинам.