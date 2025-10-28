Дизайнер интерьера рассказала, как подобрать светильники для комнат

Для обустройства спальни лучше использовать настенные светильники или бра.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала дизайнер интерьера, основатель студии дизайна и комплектации Planirovka Home Яна Кочетова.

"Желательно выделять саму спальную зону: кровать и прикроватные тумбы. Самое практичное решение - настенные светильники или бра. Уже несколько лет в тренде подвесы над тумбами (вместо бра), они прекрасно справляются с функцией зонирования, однако их гораздо тяжелее вписывать в уже имеющуюся обстановку, не имея дизайнерской насмотренности", - заявила эксперт.

Она рассказала, что бра и подвесы должны располагаться на расстоянии 120-160 см от пола и 60 см от края кровати либо на 20-30 см выше головы сидящего у спинки, выключатели - в 80-120 см от пола.

По словам эксперта, возле кровати можно спроектировать в одной раме и выключатель для прикроватного освещения, и двойную розетку с USB-входом, которая пригодится для подзарядки гаджетов.

"Если нет возможности или желания сверлить стены, чтобы протянуть проводку, существует прекрасная альтернатива - поставить на тумбочки настольные лампы. Их ассортимент позволяет выбрать подходящий экземпляр под любой запрос. Можно использовать диодную подсветку пола по периметру комнаты и внизу спального места для создания эффекта парящей в воздухе кровати", - заявила дизайнер.

Тем, у кого в спальне стоит кресло для чтения, Кочетова рекомендовала использовать мягкий, но яркий свет (лампа с мощностью не менее 40 ватт), направленный на сидящего сверху.

Любителям почитать прямо в постели она посоветовала купить светильники с закрытыми плафонами и регулировкой направления светового потока, которые можно направить на книгу и не светить в лицо спящему супругу.

Кочетова заявила, что в гостиной можно сформировать акцентную зону, используя торшер с цветным основанием или ярким абажуром. По ее словам, с этой же целью можно поставить декоративный светодиодный камин.

"Если на стенах висят картины и фотографии, то уместно использовать картинное освещение, которое включает настенные бра, трековые системы с направленным светом или локальные точечные светильники", - пояснила дизайнер.

Эксперт рассказала, что в прихожей необходим яркий свет. Она посоветовала разместить по бокам настенные светильники, чтобы они давали натуральный свет - не яркий софитовый, но достаточный для обзора. Дизайнер пояснила, что идеально подойдет диодная подсветка зеркала, шкафа, любой другой мебели.

Что касается обеденной зоны, то Кочетова рекомендовала использовать подвесы над столом (если он стоит в середине) или бра (если стол приставлен к стене). Она рассказала, что можно выделить их зеркальными панелями, наклеив на стену в шахматном порядке .

"В обеденной зоне свет должен миксоваться: верхний - яркий, а боковой - приглушенный, с регулируемой яркостью, чтобы была возможность создать романтическую обстановку, если это потребуется. И конечно, в кухне обязательно нужно подсветить рабочую зону: плиту, мойку, остров", - заключила эксперт.