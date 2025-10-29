Нейропсихолог назвала способ развить положительные привычки

Нейропсихолог Ирина Акопова рассказала, как развить в организме положительные привычки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с агентством RuNews24.Ru, она объяснила, что дофаминовые нейронные пути помогают формировать положительные привычки за 45 дней. Дофамин, по ее словам, влияет на восприятие успехов и неудач, а его повышение связано с ощущением радости и удовлетворения.

Эксперт подчеркнула, что для выработки дофамина не нужны глобальные достижения - достаточно маленьких шагов. Она советует отмечать даже незначительные победы, двигаться к целям постепенно, разбивать неприятные задачи на части и корректировать уровень сложности, чтобы поддерживать мотивацию.

По ее словам, такие простые действия помогают активировать дофамин и со временем формируют устойчивые позитивные привычки.