Назван неожиданный способ взбодриться в холодное время года

Пряности и приправы помогают взбодриться и избавиться от осенней апатии, считает диетолог Ханна Белшам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, неожиданный способ улучшить самочувствие в холодное время года она назвала в беседе с HuffPost.

Диетолог рассказала, что в остром перце содержится капсаицин, который временно ускоряет обмен веществ, кровообращение и расход энергии. Кроме того, это вещество связано с повышением уровня серотонина, который помогает улучшить настроение.

Имбирь, по словам Белшам, содержит гингерол и шогаол, которые улучшают пищеварение, уменьшают воспаление и повышают когнитивные способности. Противовоспалительным эффектом обладает и куркумин, действие которого увеличивает примерно в 20 раз черный перец.

Эксперт также посоветовала добавить в осеннее меню корицу и паприку. Она уточнила, что первая помогает контролировать уровень сахара в крови, предотвращая резкий спад энергии, а вторая содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды, которые помогают снизить окислительный стресс.