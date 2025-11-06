Развеян главный миф о вреде физкультуры для сердца

Специалисты развеяли популярный миф о том, что занятия физкультурой негативно влияют на здоровье сердца и ускоряют его износ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в журнале JACC: Advances.

Ученые Научно-исследовательский кардиологического института имени Виктора Чанга (Австралия) заявили, что разрушили главный миф о вреде регулярных физических упражнений - якобы они увеличивают количество сердечных сокращений и изнашивают орган. Медики выяснили, что у занимающихся спортом частота пульса в среднем ниже на 10 процентов, чем у людей, забросивших физкультуру.

Согласно научным данным, у тренированных людей частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое составляет 68 ударов в минуту, у остальных - 76 ударов в минуту. То есть за сутки сердце занимающихся спортом людей "экономит" около 11,5 тысяч ударов. "Хотя сердце спортсменов работает интенсивнее во время тренировок, более низкие показатели в состоянии покоя с лихвой компенсируют этот недостаток", - заметил профессор Ла Жерш.

Более медленный пульс в состоянии покоя ученый назвал признаком хорошей физической формы и важным индикатором долгосрочного здоровья. "Даже если вы усиленно тренируетесь всего час в день, ваше сердце бьется медленнее оставшиеся 23 часа", - подытожил автор.