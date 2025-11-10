Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании выяснили, что соединение, содержащееся в листьях розмарина, способствует заживлению ран без образования рубцов.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в JCI Insight, показало, что антиоксидант карнозовая кислота способна переключать процесс регенерации кожи с формирования рубца на восстановление нормальной ткани.

Эксперименты на мышах продемонстрировали: крем с карнозовой кислотой ускоряет заживление, восстанавливает волосяные фолликулы, сальные железы и даже хрящи. Ключевую роль в этом процессе играет сенсорный белок TRPA1, ранее связанный с заживлением без шрамов. Когда его активность блокировали, эффект розмарина исчезал.

Ученые отмечают, что подобным действием обладают и другие травы - тимьян и орегано, однако розмарин выделяется эффективностью и безопасностью. Исследователи надеются, что открытие поможет создать новые недорогие средства для лечения ран и профилактики рубцевания.