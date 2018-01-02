Как выбрать качественную красную икру

О том, как выбрать качественный продукт, не нарваться на подделку и определить хорошую икру по банке.

В российских магазинах можно встретить икру разных рыб. Она отличается по цвету и размеру.

Кто определяет, какой должна быть качественная икра?

Документ, принятый на федеральном уровне. Это ГОСТ "Икра зернистая лососёвых рыб", утверждённый в 2004 году. По нему красная икра бывает двух сортов.

Икринки первого сорта должны быть одинакового цвета и размера, в меру упругие, без посторонних примесей, от рыб одного вида, название которых указано на банке. Второй сорт допускает смесь икры разных видов рыб. В этом случае на банке не пишут, от каких именно.

Также производители могут работать не по ГОСТу, а по ТУ (техническим условиям). Бывает так, что икра, приготовленная по ТУ, оказывается качественнее и вкуснее. Но важно помнить, что здесь производитель волен сам составлять рецепт.

ГОСТ устанавливает довольно строгие требования к содержанию соли: от 4 до 6% от веса икры для первого сорта и от 4 до 7% для второго сорта.

Ещё жёстче стандарт Роскачества, знак соответствия которому производители получают добровольно. Соли в таком продукте должно быть не более 3,5-5% от общей массы икры, независимо от её сорта. Строго запрещено добавление антибиотиков.

Содержание джуса должно быть не более 5%. Джус - это водянистый отстой, который образуется из-за разрушения икринок. Чем больше джуса, тем выше вероятность, что икра некачественная либо была заморожена перед переработкой. Кроме того, хорошая икра должна иметь лёгкий аромат моря. Никаких неприятных химических запахов.