Как выбрать качественную красную икру
О том, как выбрать качественный продукт, не нарваться на подделку и определить хорошую икру по банке.
Какой бывает красная икра?
В российских магазинах можно встретить икру разных рыб. Она отличается по цвету и размеру.
- Чавыча: крупные икринки (до 7-9 мм в диаметре) красно-оранжевого цвета с нежной оболочкой, вкус с остринкой.
- Кета: крупные икринки (до 5-7 мм в диаметре) насыщенного янтарного цвета с плотной оболочкой, сливочный привкус.
- Горбуша: икринки среднего размера (3-5 мм) ярко-оранжевого цвета с мягкой оболочкой, привычный вкус.
- Кижуч: мелкие икринки (2-3 мм) ярко-красного цвета с упругой оболочкой, горьковатый вкус.
- Нерка: мелкие икринки тёмно-красного цвета с упругой оболочкой, горьковатый вкус.
- Форель: самые маленькие икринки (до 2 мм) светло-оранжевого цвета с упругой оболочкой, горький привкус.
Традиционно лучшей по вкусовым качествам считается икра кеты и горбуши.
Кто определяет, какой должна быть качественная икра?
Документ, принятый на федеральном уровне. Это ГОСТ "Икра зернистая лососёвых рыб", утверждённый в 2004 году. По нему красная икра бывает двух сортов.
Икринки первого сорта должны быть одинакового цвета и размера, в меру упругие, без посторонних примесей, от рыб одного вида, название которых указано на банке. Второй сорт допускает смесь икры разных видов рыб. В этом случае на банке не пишут, от каких именно.
Также производители могут работать не по ГОСТу, а по ТУ (техническим условиям). Бывает так, что икра, приготовленная по ТУ, оказывается качественнее и вкуснее. Но важно помнить, что здесь производитель волен сам составлять рецепт.
ГОСТ устанавливает довольно строгие требования к содержанию соли: от 4 до 6% от веса икры для первого сорта и от 4 до 7% для второго сорта.
Ещё жёстче стандарт Роскачества, знак соответствия которому производители получают добровольно. Соли в таком продукте должно быть не более 3,5-5% от общей массы икры, независимо от её сорта. Строго запрещено добавление антибиотиков.
Содержание джуса должно быть не более 5%. Джус - это водянистый отстой, который образуется из-за разрушения икринок. Чем больше джуса, тем выше вероятность, что икра некачественная либо была заморожена перед переработкой. Кроме того, хорошая икра должна иметь лёгкий аромат моря. Никаких неприятных химических запахов.
Можно ли определить хорошую икру по банке?
Можно. Читайте, трясите, проверяйте:
- На банке обязательно должен быть указан производитель, ГОСТ или ТУ, вид рыбы (если икра первого сорта), состав, срок годности (без использования дополнительных консервантов - от 8 месяцев до года). Хорошо, если производитель находится близко от места вылова рыбы.
- Идеальный состав - максимально лаконичный: икра, соль. Допускается содержание растительного масла и минимальное - консервантов. Лучше, если это будет только сорбиновая кислота E200. Если в продукте нет консервантов, тогда икра пастеризованная, что гораздо полезнее для здоровья.
- Маркировка на крышке жестяной банки должна быть выпуклой, а не вогнутой (последнее - признак подделки). Ищите три ряда знаков: дату изготовления икры, ассортиментный знак "ИКРА" и номер завода с номером смены и индексом рыбной промышленности "Р".
- Жестяная банка не должна быть помятой или вздутой.
- Если вы покупаете икру в стекле, у вас есть хорошая возможность рассмотреть икринки. Идеал - чистые, одинаковые по цвету и размеру, с минимальным количеством джуса или без него.
- Объём джуса в жестяной банке можно определить, если её потрясти. Плохо, если вы почувствуете всплески и движение икры внутри.
- Для икры, упакованной в пластиковый контейнер, действуют те же правила. На упаковке должна быть вся необходимая информация.
- Икра в магазине должна храниться в холодильнике.
А что насчёт покупки икры на развес?
Если вы покупаете не у сомнительных продавцов на рынке, а в специализированных рыбных отделах в супермаркетах, почему бы и нет? Но помните, что иногда таким образом продают некондиционнную икру.
Развесная икра быстрее портится. Она не защищена от внешних воздействий, в том числе от вредоносных бактерий.
Нерест лососёвых и промысел, как правило, происходят в июле-августе. Поэтому икру на развес рекомендовано приобретать по ноябрь включительно.
Качественная икра должна быть рассыпчатой. Простой тест: хорошо, когда икринки падают с ложки по одной, плохо - большим комком.
Как узнать подделку?
Искусственную икру делают из яиц, молока, желатина, с применением красителей. Вкус и полезность этого продукта не сравнить с оригиналом. А вот внешне они могут выглядеть очень похоже.
Распознать подделку можно так:
- Попробуйте раздавить икринку пальцем. Настоящая легко раздавится, искусственная - с трудом, она очень плотная.
- У подделки бывает резкий рыбный запах, напоминающий селёдку.
- Если бросить икру в воду, она станет оранжевой.
- В икринках нет глазков-зародышей.
- Подделка прилипает к зубам.
- Низкая цена. Даже если продавец говорит, что это "предложение неслыханной щедрости" только в честь праздника, лучше не рискуйте.
А как определить испорченную икру?
Как правило, она становится очень тёмной и приобретает неприятный резкий запах.
Если вы с трудом можете раскусить икринки, они лопаются во рту с характерным щелчком, значит, икра перезревшая. Зачастую её добывают уже на нерестилище браконьеры.
Испорченная (не только просроченная, но и приготовленная с нарушением санитарных норм и технологий) икра может привести к отравлению. В ней развиваются патогенные бактерии, в том числе кишечная палочка и стафилококк.
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