Что произойдет с телом, если есть миндаль каждый день? - ФОТО

А вы знали, что если есть миндаль каждый день, это поможет вам уменьшить количество потребляемых углеводов и, таким образом, похудеть? Этот вид орехов способствует нормализации обмена веществ и облегчает борьбу с лишним весом.

Миндаль - это очень полезный продукт питания, и его регулярное потребление окажет положительное воздействие на организм.

Вот, что произойдет с вашим телом, если вы каждый день будете съедать по 4 штучки миндаля. Уверены, вы удивитесь, что этот орешек обладает таким количеством преимуществ:

1. Миндаль снижает уровень холестерина в крови

Миндаль способен восстановить нормальный уровень холестерина в крови. И даже если вам покажется это маловероятным, смеем утверждать, что миндаль входит в список 5 наиболее эффективных продуктов питания для снижения уровня так называемого "плохого" холестерина.

Если у вас повышен уровень холестерина, можете есть не по 4, а по 20-30 штук миндаля.

Помимо анализа крови вы можете заподозрить у себя это состояние, если у вас появились белые точки на нижних веках, боль в ногах или преждевременная седина.

2. Помогает предотвратить сердечные заболевания

Миндаль отличается высоким содержанием антиоксидантов, мононенасыщенных жирных кислот, а также магния и меди.

Эти питательные вещества помогают защитить здоровье сердца и всей системы кровообращения в целом.

Только имейте в виду: для того чтобы предотвратить сердечные и коронарные заболевания, миндаль следует есть, не очищая от коричневой кожицы.

3. Улучшает микрофлору

Даже если вы будете съедать по 4 штуки миндаля в день, микрофлора вашего кишечника станет значительно более здоровой. Все очень просто.

Благодаря кожуре миндального ореха организм получит больше пребиотиков. Эти вещества необходимы для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике.

Так что миндаль будет очень кстати в случае дисбактериоза, характерными признаками которого являются вздутие живота, боль в животе, неприятный запах изо рта и расстройство желудка.

В этих случаях рекомендуем увеличить "дозировку" миндаля до 30-35 штук в день.

4. Помогает поддерживать стройность фигуры

Несмотря на то, что орехи - это калорийная пища, миндаль действительно поможет вам сохранить стройность фигуры.

Согласно научному исследованию, проведенному в 2003 году и опубликованному в журнале Nature, люди, которые регулярно едят миндаль, потребляют меньше углеводов в течение дня. Это помогает им сохранять нормальный вес тела.

Более того, миндаль может помочь вам избавиться и от лишнего веса, а еще попутно нормализовать обмен веществ, этому будут способствовать витамины и пищевые волокна, входящие в его питательный состав.

5. Миндаль полезен для кожи

Еще одно полезное свойство миндаля - его забота о коже. Благодаря высокому содержанию марганца миндаль участвует в процессе выработки коллагена.

Коллаген, если вы вдруг не знали, это определенный тип белка, ответственный за эластичность кожи и ее внешний вид (состояние) в целом.

Кроме того, миндаль богат витамином Е и помогает бороться с преждевременными признаками старения кожи (благодаря наличию антиоксидантов).

6. Заботится о здоровье волос

Как мы уже говорили, миндаль богат витамином Е и витаминами группы В, а они дарят волосам блеск и силу (читай: красоту и здоровье).

А благодаря высокому содержанию минералов, таких как магний или цинк, миндаль способствует естественному росту волос.

7. Способствует лучшей работе мозга

Да, если вы будете регулярно потреблять миндаль, то сможете улучшить работу своего мозга. Это возможно благодаря наличию вещества под названием токоферол и жирным кислотам, способствующим укреплению памяти.

Еще миндаль помогает замедлить процессы естественного старения мозга.

8. Обладает полезными свойствами для зубов

Если вы хотите позаботиться о здоровье своих зубов, то миндаль опять же станет подходящим продуктом питания. Благодаря высокому содержанию фосфора он защищает и укрепляет кости и зубы.

Для достижения желаемого эффекта нужно съедать по несколько штучек миндаля несколько раз в неделю (если чаще, тоже хорошо, результат будет лучше).

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