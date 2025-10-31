Муж Рианны примерил бигуди и шапочку

Рэпер A$AP Rocky стал лицом нового выпуска журнала Perfect. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками издание поделилось в Instagram. Муж Рианны позировал в розовых бигудях и сетчатой шапочке. Образ дополнили серьги с бриллиантами и солнцезащитные очки. Перед камерой он также позировал в сером костюме с белой рубашкой.