Муж Рианны примерил бигуди и шапочку

Рэпер A$AP Rocky стал лицом нового выпуска журнала Perfect. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками издание поделилось в Instagram. Муж Рианны позировал в розовых бигудях и сетчатой шапочке. Образ дополнили серьги с бриллиантами и солнцезащитные очки. Перед камерой он также позировал в сером костюме с белой рубашкой. 

31 октября 2025 12:37

