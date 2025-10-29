Терапевт предупредила о вреде фотосессий с осенними листьями

Терапевт Красногорской больницы Нафисет Хачмафова, рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, эксперт пояснила, что опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены, отмечает "Радио 1". По ее словам, когда листву подбрасывают, в воздух поднимается опасный аэрозоль с пылью, спорами грибов и бактериями, который может вызвать раздражение дыхательных путей и сильные аллергические реакции.

Она подчеркнула, что особенно опасно собирать листья рядом с дорогами и промышленными зонами, где на них скапливаются тяжелые металлы, нефтепродукты, сажа и другие токсины. Эти вещества способны проникать в организм через кожу или дыхательные пути.

Также, отметила врач, в опавшей листве активно развиваются плесень, сапрофиты, клещи и личинки насекомых, что может привести к микозу кожи, аллергическому дерматиту и воспалительным осложнениям у людей с ослабленным иммунитетом, отмечает агентство городских новостей "Москва". Кроме того, на листьях могут быть паразиты и возбудители кишечных инфекций, особенно если рядом выгуливают животных.

Врачи советуют любоваться осенней листвой только визуально, а для творчества использовать более безопасные материалы, отмечает 360.ru.