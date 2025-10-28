Психолог дала советы по борьбе с тревогой и сильными эмоциями

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала о технике, которая помогает справиться с тревогой и сильными эмоциями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1", эксперт посоветовала использовать техники быстрой саморегуляции, например метод "5-4-3-2-1". При его применении нужно мысленно назвать пять предметов, которые видишь, четыре ощущаемые тактильно, три звука, два запаха и один вкус. Такой способ помогает вернуть внимание в настоящий момент.

Она отметила, что эта техника эффективна для снижения тревожности и позволяет быстро перейти из напряженного состояния в более спокойное и стабильное.