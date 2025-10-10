Раскрыта одна простая привычка самых счастливых людей

Ученый и профессор Гарвардского университета Артур Брукс заявил, что у всех счастливых людей есть одна простая привычка.

Как передает Day.Az, ее он раскрыл в беседе с изданием Vanitatis.

Брукс отметил, что счастье заключается в постоянном совершенствовании, а любопытство является настоящим двигателем эмоций. Таким образом, самые счастливые люди никогда не перестают учиться чему-то новому.

Причем они делают это не из чувства долга, а потому что искренне заинтересованы в обучении, подчеркнул специалист. У таких людей ежедневное исследование мира вызывает чувство радости и способствует личной реализации. Речь идет не о накоплении дипломов, а о поддержании искры, которая заставляет человека читать и пробовать новые хобби, заключил Брукс.