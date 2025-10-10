Ученые развеяли мифы о микроволновых печах

В честь 80-летия с изобретения микроволновых печей были развеяны мифы об этом изобретении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили специалисты Пермского Политеха.

Один из самых популярных мифом, что микроволны делают еду радиоактивной, но как объяснил заведующий кафедрой "Общая физика" ПНИПУ доктор физико-математических наук Анатолий Перминов для "Газеты.Ru" - это невозможно. Микроволны не способны изменить структуру атомов. Продукт лишь нагревается, но не облучается.

По словам профессора Виктора Криштопа, витамины разрушаются не из-за микроволн, а из-за высокой температуры. Более того, при правильном использовании микроволновка помогает сохранить больше питательных веществ, чем варка, ведь процесс нагрева идет быстро и без лишней воды, поэтому витамины не переходят в бульон.

Также миф о токсичности детского питания не получил подтверждения. Под действием микроволн его состав не меняется. Однако пищу нужно перемешивать после разогрева, чтобы избежать неравномерного нагрева и ожога.

Воду для чая также можно греть в микроволновке, но важно избегать перегрева. Ученые советуют класть в чашку деревянную палочку или чайный пакетик, чтобы предотвратить внезапное "вскипание".

"Микроволновая печь - это не просто бытовой прибор, а пример того, как случайное наблюдение стало революцией в повседневной жизни. Она остается символом технологического прогресса и наглядно показывает, как физика способна изменить быт", - подытожил профессор Виктор Криштоп.