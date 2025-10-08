Врач назвала продукты, которые помогут справиться с усталостью осенью

Чтобы избавиться от рассеянности и усталости осенью, рекомендуется включить в рацион несколько доступных продуктов. Их перечислила нутрициолог, терапевт Елена Мановска, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Чтобы сохранить ясность ума и хорошую память осенью, важно обеспечить мозг омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами, - подчеркнула врач.

Терапевт советует чаще добавлять в свое меню морскую рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, такую как лосось, скумбрия или сардины. Также полезны грецкие орехи, миндаль и семена льна, которые содержат много магния и витамина E, они защищают клетки мозга от окислительного стресса.

Кроме того, Мановска рекомендует россиянам употреблять шпинат, рукколу и другие листовые овощи, которые обеспечивают организм фолиевой кислотой и витаминами группы B. Для получения флавоноидов - антиоксидантов, улучшающих кровообращение и когнитивные функции, подойдут черника, голубика и клюква.

Также она предложила дополнить осенний рацион небольшим количеством темного шоколада с высоким содержанием какао. Содержащиеся в нем вещества мягко стимулируют нервную систему и помогают сосредоточиться.