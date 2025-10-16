Психолог назвал главный способ избавиться от осенней хандры
Психолог Сергей Ланг назвал изменение внутренних установок на более позитивные лучшим способом избавиться от осенней хандры. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с aif.ru специалист отметил, что некоторые люди воспринимают осень в негативном ключе: видят вокруг грязь и серость, жалуются на холод.
Психолог Сергей Ланг назвал изменение внутренних установок на более позитивные лучшим способом избавиться от осенней хандры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с aif.ru специалист отметил, что некоторые люди воспринимают осень в негативном ключе: видят вокруг грязь и серость, жалуются на холод. Однако он напомнил, что это также время продуктивной работы, саморазвития, концертов и открытия театрального сезона.
Эксперт пояснил, что при позитивном восприятии осени у человека не возникает хандры. По его словам, важно изменить мышление, не подстраивать режим под погоду и не расстраиваться из-за дождя, а строить планы и следовать им - например, не отменять тренировку из-за непогоды.
Ланг подчеркнул, что смена установок поможет прожить осень более продуктивно.