Тревел-блогер назвал десять идеальных направлений для одиноких женщин

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал десять идеальных направлений для отдыха одиноким женщинам.

Своим рейтингом он поделился в личном блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое место в списке путешественника занял индонезийский остров Бали. "Сюда каждая вторая приезжает "найти себя". Но чаще находит массажиста с быстрыми руками и тарелку смузи-боулов. Мужиков хватает, но никому они не нужны - женщины тусуются в йога-студиях, смотрят закаты и обсуждают, как космос помогает им выбирать авокадо", - такими фразами описал он популярный курорт.

Испанский остров Ибица Тим назвал идеальным местом для женщин, которые устали от скучных свиданий с айтишниками. По его словам, мужчины на этом курорте - "просто фон для танцев и селфи".

На третьем месте в личном рейтинге блогера оказался Париж, который он описал как город, где можно часами сидеть в кафе, пить вино и флиртовать с официантом. "Мужчины тут так же нужны, как сахар в круассане - можно, но без него вкуснее", - пошутил автор публикации.

Кроме того, блогер включил в список Бангкок, Мальдивы, Нью-Йорк, Токио, Рио-де-Жанейро, Берлин и Исландию.