Назван простой и эффективный способ восстановиться после умственного переутомления

Короткий перерыв с любимой мелодией может быть гораздо полезнее, чем кажется. Международная команда ученых выяснила, что прослушивание спокойной музыки действительно помогает снять умственную усталость - и этот эффект можно увидеть прямо в мозговых волнах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Applied Psychophysiology and Biofeedback (APB).

Психологи под руководством профессора Цзинь Лю изучили, как музыка влияет на мозг после длительной интеллектуальной нагрузки. В эксперименте приняли участие 30 студентов, которых разделили на две группы.

Сначала все участники выполняли 30-минутный тест Струпа - задачу, требующую высокой концентрации (нужно назвать цвет слова, игнорируя его смысл, например: слово "синий" написано красным). После теста у всех фиксировались признаки умственного истощения.

Затем первая группа слушала 20 минут расслабляющей инструментальной китайской музыки, а вторая - просто сидела в тишине. После перерыва студенты, слушавшие музыку, сообщили о значительно меньшей усталости, чем те, кто отдыхал молча. Но главное - различия проявились на уровне мозговой активности, зафиксированной с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

У "музыкальной" группы восстановилась альфа-частота мозга - показатель бодрости и когнитивной эффективности и снизилась мощность медленных волн (дельта, тета, альфа) - признаков сонливости и снижения внимания. У участников, сидевших в тишине, подобных изменений не произошло: их мозг оставался в режиме усталости.

По словам авторов, музыка помогает мозгу переключиться из утомленного состояния в более активное, вероятно, через регуляцию эмоционального фона и восстановление когнитивных процессов.