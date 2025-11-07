Психолог назвала способ избежать выгорания до Нового года

Семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, как пережить ноябрь и дойти до Нового года без выгорания.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" психолог напомнила, что длинные выходные - палка о двух концах: с одной стороны, возможность отдохнуть, с другой - трудное возвращение в рабочий ритм.

По ее словам, с осени начинается затяжной марафон - сначала осенняя хандра, потом выход из праздников, предновогодние дедлайны и усталость. К ноябрю многие уже вымотаны, поэтому важно не пытаться взять максимум сразу после отдыха, а распределять силы постепенно.

Эксперт отметила, что после каникул люди часто впадают в крайности: либо пытаются выполнить весь накопившийся объем задач и быстро выгорают, либо погружаются в апатию и потом корят себя за бездействие.

Чтобы сохранить энергию до конца года, психолог советует не стремиться выполнить стопроцентный план и позволить себе снизить нагрузку, искать баланс между работой и отдыхом, не требовать от себя сверхусилий и трезво оценивать силы, избегая завышенных ожиданий.

Главное, подчеркнула она, - не выложиться за первую неделю, а спокойно дойти до финиша новогоднего марафона.