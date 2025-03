Создана «умная» пижама для улучшения качества сна

Ученые из Кембриджского университета создали "умную пижаму" с горловиной, выявляющей апноэ, храп и ротовое дыхание во сне с помощью специальных датчиков и искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.