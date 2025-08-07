Врач рассказала об опасности роста ресниц в конъюнктиве глаза

Ресницы являются отличной защитой глаза от пыли, однако их аномальный рост может привести к осложнениям.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры офтальмологии имени Нестерова Пироговского университета Жанна Оганезова.

"Конъюнктива - это слизистая оболочка, поэтому в норме рост волос из нее невозможен. Однако в литературе описано чуть более 20 случаев, когда в конъюнктиве обнаруживали растущий волосок. В большинстве случаев это была ресница, которая вследствие различных заболеваний изменила свое нормальное положение", - пояснила Оганезова.

Как отметила врач, такая аномалия не только создает дискомфорт в глазу, но и может привести к эрозии роговицы и кератиту, следствием которых является слепота или глаукома.

"Поэтому при обнаружении в глазу неправильно растущей ресницы следует как можно быстрее обратиться к офтальмологу. Ресничка должна быть удалена", - порекомендовала специалист.

При этом при наличии осложнения нужно начать с ним бороться также у офтальмолога.