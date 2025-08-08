Выявлена неожиданная опасность воды из колодцев

Домашние собаки могут первыми пострадать от тяжелых металлов в воде из частных колодцев - задолго до того, как токсичность скажется на здоровье человека.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи из Вирджинского политехнического института, опубликовавшие данные в журнале PLOS Water.

Анализ 64 процентов образцов питьевой воды для собак, взятых из частных колодцев, показал превышения допустимых уровней хотя бы одного тяжелого металла - включая свинец, мышьяк, железо и серу. Основная причина - отсутствие фильтрации: по оценке ученых, 40 процентов владельцев колодцев не используют системы очистки.

В отличие от городской воды, частные скважины не подлежат обязательному санитарному контролю, а загрязнения часто не имеют вкуса, цвета и запаха. Исследование также показало: собаки, пьющие воду с примитивной очисткой, чаще имеют проблемы со здоровьем, тогда как использование систем обратного осмоса значительно снижает риски.

По мнению ученых, домашние животные могут служить биоиндикаторами скрытых рисков в сельской местности и зонах с автономным водоснабжением. Исследователи рекомендуют владельцам частных колодцев регулярно тестировать воду и использовать надежные системы фильтрации - это может защитить не только животных, но и людей.