Офтальмолог рассказал о возможных причинах мушек перед глазами

Чаще всего мушки (точки, пятна, полосы и т.п.) перед глазами возникают из-за возрастных изменений в структуре стекловидного тела. Это желеобразная субстанция в глазу, состоящая из воды и коллагена.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главный врач клиники 3Z в Москве Игорь Дутчин.

"Функция этой субстанции - помогать глазному яблоку сохранять форму, а также она участвует в преломлении световых лучей и фокусировке их на сетчатке. С возрастом в стекловидном теле появляются деструктивные изменения - частицы белка "слипаются", формируя плотные, непрозрачные структуры", - объяснил врач.

Перемещаясь по стекловидному телу, они отбрасывают тень на сетчатку - это и ощущается как плавающие объекты перед глазами. Дутчин объяснил, что у людей старше 50 лет, жалоба на мушки перед глазами встречается чаще. Однако это не требует каких-либо активных действий.

"Длительная работа за компьютером, усталость и стрессы могут вызывать перенапряжение глазных мышц и ухудшение кровообращения в глазах, из-за чего ощущение "мушек" также может усиливаться", - добавил специалист.

Если мушки перед глазами появляются редко и быстро проходят самостоятельно - их легко убрать из поля зрения, просто двигая глазами - то поводов для тревоги и срочной консультации офтальмолога нет.

Однако если число таких объектов резко увеличилось, появились вспышки света или искры перед глазами, по словам эксперта, это может быть признаком отслойки стекловидного тела - в таком случае обратиться к специалисту стоит незамедлительно. Среди других причин появления мушек могут быть разрывы или отслойки сетчатки, травмы глаза, вызвавшие кровоизлияние в стекловидное тело, воспалительные процессы в различных структурах глазного яблока и диабетическая ретинопатия (поражение сосудов, снабжающих сетчатку кровью, которое развивается спустя 5-10 лет после возникновения сахарного диабета и может привести к слепоте даже у молодых людей).

"Всё это также достаточно серьезные проблемы, которые стоит решать под контролем специалиста. Однако корректно определить, чем именно вызвано появление мушек и требуется ли принимать какие-либо меры, может только офтальмолог", - резюмировал врач.