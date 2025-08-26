Пара купила дерево и обнаружила, что оно дает семена стоимостью $6000

Пара из Англии купила дорогое дерево и обнаружила, что оно дает семена стоимостью $6000, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Памела и Алистер Томпсон из деревни Уиченфорд, графство Вустершир, неожиданно стали обладателями "денежного дерева". Их сосна Воллеми, один из самых редких видов растений в мире, впервые принесла урожай семян, общая стоимость которых может достигать $6000.

Сосна Воллеми считается "живым ископаемым". Возраст вида насчитывает более 200 миллионов лет, и ее называют "сосной динозавров". Долгое время считалось, что этот вид исчез, пока в 1994 году в Австралии не обнаружили небольшую группу этих деревьев в труднодоступном ущелье национального парка Воллеми. Тогда находку назвали "ботаническим эквивалентом встречи с динозавром".

После открытия власти Австралии начали активно защищать растение, а часть выращенных экземпляров была выпущена в продажу, чтобы помочь сохранить вид. В 2010 году Томпсоны приобрели один из таких саженцев за $70 и посадили его в своем саду. Спустя 14 лет дерево впервые дало плоды. Супруги обнаружили пять крупных шишек, каждая из которых содержит около сотни семян.

"Мы были поражены, когда увидели столько семян. Это дерево жило во времена динозавров, и теперь у нас дома есть его потомки. Невероятное чувство", - поделилась эмоциями Памела.

Несмотря на потенциальную прибыль, супруги не собираются превращать редкое растение в источник дохода. Они решили продавать семена по символической цене, а вырученные средства направить на благотворительность.

"Нам хочется, чтобы это дерево стало доступным для людей. Ведь важно не только сохранить его ради будущих поколений, но и вдохновить других беречь природу", - объяснили супруги.