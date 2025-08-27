Ученые заявили о большей продолжительности жизни из-за проживания у океана

Проживание рядом с океаном способствует более долгой продолжительности жизни.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Science Daily.

"В целом ожидалось, что прибрежные жители проживут на год или дольше, чем 79 лет, а те, кто жил в более городских районах вблизи внутренних рек и озер, скорее всего, умрут примерно в 78 лет", - сказал ведущий исследователь Цзяньюн "Джами" Ву.

Ученые выяснили, что на продолжительность жизни в прибрежных районах влияют более мягкие климатические условия, лучшая транспортная доступность, а также возможности для активного отдыха и физической активности.

Однако исследователи подчеркивают, что схожие преимущества не наблюдаются в крупных городах, расположенных рядом с внутренними водоемами, такими как реки и озера. В таких районах, как правило, сталкиваются с проблемами загрязнения, высокой плотности населения и отсутствием достаточного пространства для отдыха и физической активности.

Одним из ключевых факторов, способствующих долголетию жителей прибрежных зон, является умеренный климат, который снижает количество жарких дней. В сочетании с чистым воздухом и высоким уровнем доходов это создает условия для более здорового образа жизни.