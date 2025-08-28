Мужчина купил более 150 лотерейных билетов и сорвал джекпот

В США мужчина выиграл в лотерею крупную сумму - для этого он приобрел 162 билета. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Удача улыбнулась жителю штата Южная Каролина - мужчина выиграл приз в размере $811 тысяч. Он рассказал, что испытывал особое предчувствие относительно комбинации "1-7-3-1", поэтому 7 августа приобрел все билеты, которые нашел с ней в супермаркете. Он потратил на них $339, а 22 августа узнал, что стал рекордсменом по выигрышу.