Врач рассказала о причинах возникновения паросмии

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала в понедельник, 1 сентября, о паросмии - искаженном восприятии запахов.

Как передает Day.Az, по словам специалиста, паросмия может проявляться из-за повреждения обонятельных нервных ганглиев при различных респираторных заболеваниях, опухолях носа или курении. Также причиной могут быть комбинированные поражения нервной системы при химиотерапии, алкогольной и наркотической зависимости, раковой интоксикации и коронавирусной инфекции.

"Повреждение головного мозга - здесь могут быть любые факторы, приводящие к данному состоянию - инсульты, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, опухоли головного мозга и так далее. В этой ситуации речь идет о повреждении центров обоняния, которые уже дальше несут искаженную информацию", - рассказала врач в разговоре с Lenta.Ru.

Волгина добавила, что паросмия часто является ранним признаком многих заболеваний, это помогает врачу заподозрить их, вовремя диагностировать и начать лечение, передает RT. Часто повреждение мозга с поражением обонятельных центров необратимо - в таких случаях восстановление нормального обоняния маловероятно, заключила она.