Найден простой способ избавиться от укачивания

Ученые из Юго-Западного университета в Китае выяснили: музыка может облегчить симптомы укачивания. Лучше всего действовала радостная и мягкая мелодия, а печальная, напротив, почти не помогала.

Как передает Day.Az, работа опубликована в Frontiers in Human Neuroscience (FHN).

В исследовании участвовали 30 человек, которых сажали в симулятор автомобиля. Когда у участников появлялись признаки укачивания, им на минуту включали разные жанры музыки. Другие группы либо отдыхали без музыки, либо прекращали тест.

Результаты показали: веселая музыка уменьшала симптомы укачивания на 57 процентов, мягкая - на 56. "Страстные" мелодии помогали чуть меньше - на 48 процентов. Отдых без музыки давал 43 процента, а грустные композиции оказались самыми неэффективными - всего 40 процентов.

Ученые также зафиксировали изменения в мозге: при укачивании нарушалась активность в затылочной коре, а при прослушивании подходящей музыки она возвращалась к норме. Авторы считают, что включать бодрые или спокойные мелодии во время поездок может быть простым и безопасным способом облегчить укачивание.