Стало известно, как музыкальные вкусы меняются с возрастом
Исследователи из Университета Гетеборга выяснили, что музыкальные вкусы меняются с возрастом - и именно это может объяснять, почему рекомендации сервисов для прослушивания музыки со временем начинают казаться "страннее". Как передает Day.Az, об этом сообщает University of Gothenburg (UG).
Исследователи из Университета Гетеборга выяснили, что музыкальные вкусы меняются с возрастом - и именно это может объяснять, почему рекомендации сервисов для прослушивания музыки со временем начинают казаться "страннее".
Как передает Day.Az, об этом сообщает University of Gothenburg (UG).
Ученые проанализировали 15 лет данных о прослушиваниях более 40 тысяч пользователей сервиса Last.fm. Всего в выборку вошли свыше 542 миллионов воспроизведений более миллиона треков.
Результаты показали: подростки и молодые люди слушают широкий спектр популярной музыки, следуют за трендами и открыты к экспериментам. Во взрослой жизни вкусы становятся разнообразнее, но постепенно слушатель сужает круг интересов и выбирает музыку, которая больше связана с личным опытом. В среднем возрасте и позже ключевую роль начинает играть ностальгия - люди чаще возвращаются к песням своей молодости, хотя продолжают открывать и новое.
"Когда ты молод, хочешь попробовать все, - пояснил соавтор работы, доцент Университета Гетеборга Алан Саид. - Но с возрастом у тебя уже есть стиль, с которым ты себя идентифицируешь. Хит-парады становятся менее важны".
Для систем рекомендаций это означает серьезный вызов. Молодым слушателям полезно предлагать комбинацию новых хитов и классики, с которой они еще не знакомы. Люди среднего возраста ценят баланс между новым и знакомым, а пожилые хотят видеть в рекомендациях музыку, отражающую их уникальные предпочтения и воспоминания.