Учёные указали на положительное влияние домашней уборки на здоровье

Клининг дома может стать союзником для крепкого здоровья и хорошего психологического состояния.

Как передает Day.Az, об этом рассказала эксперт, основатель сервиса SweepMe Мария Нагибова.

"Беспорядок в пространстве часто приводит к беспорядку в мыслях. Исследования подтверждают, что визуальный хаос снижает способность к концентрации и повышает уровень стресса. Уборка - это не про стерильность, а про создание предсказуемой и контролируемой среды, что критично для ментального здоровья в современных условиях", - сказала Нагибова в беседе с "Газетой.Ru".

Уточняется, что легкая ежедневная уборка продолжительностью 30-40 минут эквивалентна кардиотренировке средней интенсивности.

Нагибова добавила, что важным аспектом является и устранение скрытых угроз: плесень, пылевые клещи и аллергены в текстиле представляют собой не только эстетический недостаток, но и серьезные факторы риска для развития астмы, аллергий и респираторных заболеваний.

"Регулярная профессиональная глубокая очистка этих зон снижает концентрацию вредных частиц на 80-90%. Такая уборка - это не бытовая задача, а полноценная профилактика здоровья, особенно для семей с детьми и пожилыми людьми", - высказалась Нагибова.

Вместе с тем, напомнила эксперт, клининг может стать источником опасности при использовании агрессивной химии. Средства с хлором, аммиаком и фосфатами могут вызвать аллергические реакции, экзему и проблемы с дыханием.

Наконец, чрезмерная чистота, граничащая со стерильностью, также вредна, поскольку иммунная система нуждается в умеренном контакте с микробами для эффективной работы.

"Есть золотая середина между хаосом и операционной чистотой - именно к ней нужно стремиться", - заключила Нагибова.