Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

Слишком близкая дружба с родителями грозит последствиями для психики ребенка, предупредила психолог Дженна Рю.

Как передает Day.Az, об опасности чрезмерно тесных отношений с семьей она рассказала изданию Mirror.

По словам Рю, иногда доброжелательные отношения между близкими переходят черту дозволенного, и родитель "усыновляется" к ребенку. В психологии у этой запутанной динамики есть название - парентификация детей.

"По сути, это смена ролей, когда ребенка с раннего возраста заставляют брать на себя взрослые обязанности. Иногда это похоже на то, что он становится маминым психотерапевтом, чирлидером или даже семейным миротворцем. В других случаях это связано с управлением финансовыми обязанностями, такими как оплата счетов или решение проблем с долгами", - объяснила она.

Клинический психолог Робин Козловиц, с которой консультировалась Рю, пояснила, что парентификация - это не когда мама и дочь делятся одеждой и вместе ходят в маникюрный салон, а когда ребенок во главу угла ставит удовлетворение потребностей взрослого человека. "Близость, даже чувство дружбы - это нормально, однако не следует ожидать, что дети будут главным источником комфорта для взрослых", - предупредила Козловиц.