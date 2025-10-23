Назван простой способ определить состояние здоровья человека за минуту
Пульмонолог Рикардо Хосе назвал простой способ определить состояние здоровье человека при помощи стула. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, тест "сидя-стоя", который займет всего одну минуту, он описал в беседе с Metro.
По словам врача, подсчет того, сколько раз взрослый человек сможет сесть и встать за минуту, демонстрирует эффективность работы легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц. Чтобы выполнить тест, нужно поставить стул спинкой к стене, чтобы он не передвигался. Затем необходимо сесть на стул, поставить ступни на пол. "Положите руки на бедра, скрестите их на груди или опустите по бокам. Установите таймер на одну минуту, и убедитесь, что вы его видите. В качестве альтернативы попросите кого-нибудь другого засечь время", - расскзаал Хосе.
Затем, по его словам, нужно встать со стула без помощи рук, затем снова сесть. Это считается одним переходом из положения сидя в положение стоя. "Продолжайте приподниматься и опускаться на стуле столько раз, сколько сможете, пока не истечет минутный таймер, и подсчитывайте, сколько раз вы это сделали", - рассказывает врач.
Пульмонолог добавляет, что здоровые взрослые в возрасте до 40 лет выполняют не менее 40 вставаний со стула за минуту. С возрастом показатели снижаются, люди среднего возраста справляются примерно с 30-40 вставаниями, а люди старше 70 лет - с 20-30.
Врач отметил, что не стоит проходить тест, если человек чувствует усталость, переутомление, головокружение или тошноту, болеет простудой, испытывает необычные боли в суставах или мышцах или находится под воздействием наркотиков или алкоголя.