Названы правила хранения овощей в городской квартире

Для сохранности овощей зимой их нужно хранить отдельно от фруктов на застекленном балконе. При этом корнеплоды нельзя мыть перед закладкой на зиму: эта процедура повреждает их естественный защитный слой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

После выкопки морковь, как и другие культуры, следует ненадолго подсушить - примерно в течение пяти часов. Главная задача при хранении - не дать овощам завянуть. При этом герметичная упаковка не подходит: она нарушает нормальный газообмен, не позволяя продуктам "дышать". В результате в упаковке быстро накапливается конденсат, и овощи начинают гнить, пояснил ассистент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Никита Фаустов.

"Интересно, что слегка подвядшая свекла считается самой вкусной для любых блюд - нежной, сладкой и более ароматной. Многие хозяйки, чтобы она усилила вкусовые свойства, достают ее из хранилища за три-четыре дня до использования и держат в тепле, например, около батареи", - добавила ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Мария Комбарова.

Эксперт добавила: что на балконе или лоджии свеклу нужно хранить в ящиках, припудрив древесной золой или мелом - это создаст щелочную среду, препятствующую развитию гнилостных бактерий. Оптимальная температура для хранения - от +2 до +4 °C

Специалисты ПНИПУ отметили, что одна из типичных ошибок - неправильная сортировка овощей по размеру. Крупную и мелкую морковь или картофель лучше употребить в пищу первыми, так как они хуже хранятся и быстрее начинают портиться.

"Категорически запрещено мыть корнеплоды перед закладкой на зиму: это разрушает их естественную защиту. Важно обеспечить вентиляцию и регулярно проверять запасы, удаляя поврежденные экземпляры - это предотвратит распространение плесени и гнили", - подчеркнул Фаустов.

По словам Комбаровой, нельзя хранить овощи рядом с фруктами. Последние выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, прорастание и старение растительных продуктов. Под его воздействием овощи теряют упругость и начинают портиться. Особенно активно этилен выделяют яблоки и груши, поэтому их следует держать отдельно.