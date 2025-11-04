Врач назвал главные витамины от осенней хандры

Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Ковалева рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы избежать упадка сил в холодное время года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе со Здоровье Mail специалист отметила, что эксперты отмечают, что осенью особенно важно получать достаточное количество витаминов, поддерживающих здоровье и иммунитет.

По ее словам, витамин D необходим для крепких костей и защиты организма от инфекций, из-за сокращения светового дня принимать его стоит в виде добавок. Витамин C помогает укрепить иммунную систему и улучшает настроение, а получить его можно из цитрусовых, квашеной капусты, сладкого перца, облепихи, киви и зеленых овощей.

Витамины группы B поддерживают работу нервной системы и обмен веществ - их источниками служат мясо, печень, яйца, молочные продукты, орехи, бобовые и цельнозерновые. Витамин A полезен для зрения и иммунитета, его много в моркови, батате, хурме, брокколи и шпинате.

Кроме сбалансированного питания, специалисты советуют высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и поддерживать общение - это помогает сохранить энергию и хорошее настроение в осенний сезон.