Эксперты дали советы по выбору кондиционера в детскую

Даже комфортная для родителей температура может оказаться опасной для ребенка, особенно если холодный воздух направлен прямо на него.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Наталья Соколова, руководитель товарного направления ГК "АЯК".

По ее словам, даже слабый сквозняк может навредить ребенку, в то время как взрослые с подобными проблемами сталкиваются значительно реже. Кроме того, слизистые оболочки у малышей более нежные: сухой или слишком холодный воздух от обычного кондиционера легко пересушивает носоглотку, снижая местный иммунитет и увеличивая риск простуд, отитов и аллергических реакций.

Неверно смонтированные или плохо обслуживаемые кондиционеры могут распространять пыль и бактерии, что особенно опасно для детей с аллергией или астмой.

"Для детских комнат, игровых зон и учебных помещений стоит выбирать технологичные кондиционеры с умным климат-контролем, такие как MDV. Они поддерживают стабильную температуру, обеспечивают равномерное распределение воздуха без сквозняков, имеют многоступенчатую фильтрацию и работают очень тихо", - объясняет Соколова.

Но даже самый современный кондиционер не будет эффективен, если он установлен неправильно - например, так, что поток воздуха дует прямо на кроватку ребенка.

Температурный режим должен быть стабильным и комфортным - в пределах 22-24°C, для новорожденных - 24-25°C. Снижение температуры должно происходить постепенно, без резких скачков. Воздушный поток следует направлять в подпотолочное пространство - это исключает сквозняки. Также можно использовать кондиционеры с технологиями комфортного или мягкого воздухораспределения, а также с технологией рассеивания воздуха.

Для поддержания чистоты воздуха фильтры необходимо очищать каждые 2-3 недели. Для детской комнаты эксперты рекомендуют выбирать кондиционеры с дополнительной фильтрацией: ионизацией, многоступенчатой системой очистки или УФ-обработкой, а также системой самоочистки внутреннего блока.

Инверторные модели предпочтительнее - они работают плавно, без резких температурных колебаний и значительно тише (19-25 дБ).

"Лучший выбор - инверторная сплит-система с многоступенчатой очисткой, комфортным воздухораспределением и ночным режимом. Монтаж обязательно должен быть выполнен с учетом расположения детской кровати - воздушный поток не должен быть направлен на ребенка", - подчеркивает эксперт.

Производители иногда выпускают устройства в детском дизайне, но с точки зрения функционала они ничем не отличаются от обычных моделей. На практике важно не название или внешний вид, а технические характеристики: плавная регулировка температуры, эффективная фильтрация, тихая работа и безопасное распределение воздуха. Такие модели часто помечены как "рекомендуемые для детских комнат", и при выборе стоит ориентироваться именно на это.