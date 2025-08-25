Девушка показала свое фото на паспорт и прославилась в сети

Юзерша с никнеймом @rebekahroark показала свое фото на паспорт и прославилась в сети.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале девушка запечатлела, как выглядит в реальной жизни. Затем она продемонстрировала указанный снимок. Так, кадр оказался размытым, на лице девушки застыла гримаса, а на голове не хватало части волос. @rebekahroark отметила, что собирается заменить данную фотографию, из-за которой плакала час.

Ролик набрал 18 миллионов просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. "Это настоящее преступление. Подайте на них в суд прямо сейчас", "Это действительно пугает меня!", "У тебя такой вид, будто ты увидела то, что не должна была!", "Сначала мне показалось, что это очень искаженное фото Майкла Джексона", - заявили юзеры.