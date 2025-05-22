Нарколог назвал предвестники белой горячки

Врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал о предвестниках белой горячки при длительном употреблении спиртного.

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru врач объяснил, что алкогольный делирий, в обыденной речи известный как белая горячка, представляет собой острое психотическое состояние. Оно развивается у людей с хроническим алкоголизмом, обычно происходит это на фоне резкой отмены спиртного после длительного запоя.

По словам Исаева, речь идет не о "сильном опьянении" или "похмелье", а о тяжелом и потенциально жизнеугрожающем состоянии. Развивается оно спустя два-три дня после прекращения употребления алкоголя.

"Задолго до развернутой картины делирия могут появляться так называемые продромальные симптомы - тревожность, нарушение сна, ночные кошмары, потливость, дрожание рук, перепады артериального давления", - объяснил нарколог.

В частности, насторожить должны жалобы на слуховые или зрительные иллюзии. Это тревожный сигнал, указывающий на высокий риск развития делирия в ближайшие часы. Классический делирий развивается остро, часто в вечернее время или ночью и начинается с резкого нарушения сознания.

"Человек теряет ориентировку в месте, времени, плохо понимает, кто перед ним. Он может разговаривать сам с собой, вести "бредовую беседу", активно двигаться, быть возбужденным", - рассказал Исаев.

Галлюцинации могут сочетаться с бредовыми идеями. Он подчеркнул, что делирий является экстренной медицинской ситуацией. При первых симптомах следует вызывать скорую наркологическую бригаду.