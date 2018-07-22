Как увидеть мир глазами дальтоника

Ваша любимая красная майка вполне может оказаться в реальности зеленой. Чушь? А вот и нет. Каждый 10-й мужчина на Земле - дальтоник, причем многие не догадываются об этом долгие годы. Посмотрите, как выглядит мир глазами дальтоника.

Чаще всего это наследственное заболевание мешает различать именно зеленый и красные цвета. Назвали болезнь именем врача Джона Дальтона.

Медик и сам узнал об особенности своего зрения только в 24 года, а заодно и выяснил, что его любимый серый пиджак на самом деле бордовый.

Вопреки распространенному мнению, большинство дальтоников испытывают проблемы лишь с восприятием двух, реже трех цветов. Монохроматики же встречаются очень редко.

Посмотреть на мир глазами дальтоника можно на одном из профильных сайтов. К примеру, подойдет портал Colblindor: достаточно загрузить любую фотографию, выбрать тип дальтонизма и все сразу станет понятно.

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